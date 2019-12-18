Російська спортивна рулетка

Антидопінгова агенція WADA відсторонила Росію від участи у великих спортивних змаганнях на 4 роки. І ось ця ситуація із шахрайством – підміною допінг-проб, чим займалися вищі чиновники російських спецслужб, дуже багато говорить про всю напускну «велич» та інший патос для убогих, котрим послуговується Кремль.

Виступи за РФ та й саме життя в цій країні подібне на російську рулетку: ніколи не відаєш, коли і як саме щось зле трапиться, але маєш певність, що рано чи пізно це станеться. І матиме воно дуже плачевні наслідки.

Можна все життя чесно тренуватися, вибудовувати по крупинках репутацію, жертвувати вільним часом, здоров’ям, стосунками, але ФСБ та вище керівництво держави зруйнує тобі кар’єру і життя, бо Путіну необхідно терміново підняти рейтинги популярности, що падають, як чергові російські ракети, котрим так і не судилося вийти на орбіту.

І робить це все Кремль тому, що сподівається в такий спосіб примусити весь світ вірити у «вставання з колін» та велич російської нації.

Усі ці махінації з допінг-пробами – це ознака того, що Кремль насправді не вірить у потенціал російських атлетів. Не вірить, що вони здатні чесно добитися успіху.

А ще Кремль не вміє по-іншому. По-чесному – це для лохів. Це надто довго й не факт, що все вийде. Тому знову вдається до того, що вміє найкраще – до шулерства, сподіваючись, що цивілізований світ «і це схаває».

Скупий платить двічі, а Путіну і тим, хто йому повірив, – належить розплачуватися все життя за цю помилку.

Тож виявляється, що кремлівська велич, принаймні спортивна її частина, – настояна на мельдонії та підмінених пробах сечі.

Показовість історії з допінгом у тім, що навіть в спорті російська велич – цілком фейкова. Бо вся наша північно-східна сусідка – це гібридна країна-фейк, не здатна чесно отримати нічого. При такому шаленому багатстві, із таким розумовим, природним потенціалами вона має таке нахабне і тупе керівництво, котре впевнено тягне народ за собою на дно.

Свої ігри з ведмедями, водкою та балалайкою

Реагуючи на рішення WADA, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про те, що «таким чином Захід робить ще одне зусилля, аби відштовхнути Росію». Себто не хоче приймати Росію такою, як її роблять кремлівські узурпатори влади: із правом розводити всіх, як лохів, підміняючи проби, допінгуючи тощо.

Так, це ж все клятий загниваючий Захід змусив Путіна напасти колись на Грузію та Україну, а потім спонукав офіцерів ФСБ, щоби ті ретельно підміняли аналізи своїх спортсменів.

А от спікерка російської Ради Федерації Валентина Матвієнко пішла ще далі й заявила, що Росія може проводити свої ігри. Ох, ось тут Росію нарешті прорве, якщо цю ідею втілять в життя.

Хто може погодитися на участь у таких змаганнях? Досить подивитися на голосування в ООН. Синхронно з Росією там голосує десяток-півтора її братушок, котрі або залежні від Кремля, або такі ж відірвані від реальности.

Для серйозних спортсменів участь в таких змаганнях теж може обернутися російською рулеткою, адже невідомо, як відреагують не тільки міжнародні антидопінгові організації, а й інша спортивна спільнота. Та й ніколи не можна бути певним, що ФСБ тільки змінить твої проби, а не підсипле туди або в їжу якого мельдонію чи навіть «Новічка». Тож усі, хто мислить критично, ні на що подібне не наважаться.

А кимось же доведеться забивати все це дійство. Тож воно неодмінно складатиметься зі збитих льотчиків, ласих до грошей, котрим немає що втрачати. Бо за реальні результати там ніхто не битиметься. Всі інші дірки залатають атлетами з різних фейкових утворень, котрими Росія намагається напічкати світ. Адже не факт, що навіть найвідданіші союзники та сателіти ризикнуть відправляти своїх атлетів, боячись санкцій.

Тож такі забави матимуть ну дуже серйозне представництво. Якраз чудова компанія для Росії. Там їй і місце. Ось де РФ дійсно зможе сповна показати свою велич, адже можна не паритися через перевірки, а заливати своїх допінгменів та допінгвуменок по самі вінця. Цілком ймовірно, що на таких іграх поставлять кількадесят континентальних та світових «рекордів», про котрі потім місяцями, а то й роками сурмитимуть на весь світ всі підбензиноколонкові ЗМІ.

Як і ймовірно, що Росія потім ще й вестиме окремий відлік рекордів, посилаючись на ті «ігри» із захмарними результатами, котрі ніхто ніколи не зможе повторити. Бо РФ дедалі більше втрачає зв'язок із реальністю. Відповідно до постулатів Суркова – вона відправляється в довгу самостійну подорож. І здоровому глузду з нею теж не по дорозі.

У цьому контексті кортить пригадати звинувачення в підкупі Кремлем футбольних функціонерів, аби Росія отримала право провести Чемпіонат світу з футболу у 2018 році. Ту історію поки що вдалося зам’яти, але рано чи пізно мусять з’явитись на світ нові докази, котрі підтвердять ці звинувачення в корупції.

Здається, історія нічому не вчить керівництво РФ. Тож залишається лиш очікувати, яке кремлівське забавляння в російську рулетку призведе до летальних наслідків для путінської влади.