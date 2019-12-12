Путін Hublot

У середу ввечері, 11 грудня, в телевізійній царині Російської Федерації, котра, як відомо, перебуває під щільним державним контролем, відбувалася досить цікава подія. З трансляційної сітки в алярмовому порядку було знято серіал «Слуга народу», головну роль у якому зіграв чинний президент України Володимир Зеленський. Той самий, котрий ще кілька днів тому був головною дійовою особою в іншому телешоу – пресконференції в Парижі за підсумками саміту «нормандської четвірки».

Чи хтось мені заперечить, мовляв, головною дійовою особою в Парижі був таки Путін? Аж ніяк. Бо чи може бути головним героєм події той, хто зазнав фіаско? Спробую пояснити читачам цю тезу.

«Слуга народу» і «Газпром-Медиа»

Є в Росії така потужна компанія, яка працює у сфері інформації, – АТ «Газпром-Медиа Холдинг». Це і телебачення, і радіо, і газети з журналами, і кіновиробництво з дистрибуцією, й інтернет-платформи. За минулий рік прибуток компанії становив майже 100 млрд рублів. Одне слово, ніхто в Росії чи й на пострадянському просторі з нею не позмагається.

До складу компанії входить доволі популярний розважальний телеканал ТНТ, відомий такими проектами, як «Дом 2», Comedy Club, «Битва екстрасенсів» тощо. І от керівництво ТНТ вирішило взяти в програмну сітку український серіал «Слуга народу». Ну, як «вирішило». Зрозуміло, що, враховуючи медійну інформацію в Росії, належність каналу тощо, це рішення або було інспіроване Кремлем, або чітко ним санкціоноване. У цьому контексті варто уточнити, що права на трансляцію серіалу в Росії продала шведська компанія Eccho Rights, котра ще з 2012 року є дистриб’ютором низки продуктів студії «Квартал 95». А «Яндекс» ще раніше придбав ексклюзивні права на показ серіалу в інтернеті на території Росії.

Постає запитання: навіщо прокремлівському каналу було демонструвати серіал, який рекламує президента сусідньої (ворожої) держави? Адже, як стверджує багато політтехнологів, «Слуга народу» став найефективнішим інструментом для нарощування рейтингу Зеленського напередодні весняних президентських виборів. 73% українців забажали бачити на Банковій саме «Голобородька».

Можна припустити, що в Кремля був свій хитрий план. Передовсім – за всіма статтями виграти паризькі перемовини, змусити Україну погодитися на всі російські вимоги заради здобуття примарного миру на Донбасі. Бо як же мало б бути інакше, адже Зеленський – це «президент миру», як і його партія «Слуга народу» – партія-мироносець.

Але цього Кремлю було б замало. Аби закріпити перемогу в очах росіян, треба було б показати, що Україна – фейкова держава. Що її очолює бутафорний президент, комік, клоун. Саме для цього, підозрюю, й було задумано кинути в ефір цей серіал. Але щось пішло не так.

Тупцювання Путіна

Сподіваюся, наші читачі уважно дивилися згадану пресконференцію в Парижі 9 грудня. Тож зауважили, як поводився на ній президент Росії. Передовсім важко було не помітити його кислого виразу обличчя, обличчя аж ніяк не звитяжця. Але ще показовішими були його ноги. Путін тупцював ними з більшою чи меншою інтенсивністю впродовж усієї понад 50-хвиллинної пресконференції. Благо стіл був відкритий, без широчезної скатертини, так що цілий низ виступальників було видно.

А що може означати таке тупцювання? Психотерапевти не дадуть збрехати, що воно є свідченням психічного дискомфорту людини, нервування, напруження.

То чого ж Путін нервував, від чого відчував дискомфорт? Та, власне, від того, що цілий паризький саміт пішов ну зовсім не за тим сценарієм, якого він очікував. Зрештою, не тільки паризький. Нагадаємо, що напередодні «Норманді» російський президент зустрічався в Сочі з білоруським колегою, але ті розмови завершилися пшиком. Бацька Лукашенко навідріз відмовився від політичної інтеграції двох держав.

Уже в рамках паризького саміту (хоч і на його марґінесі) в Путіна відбулася доволі неприємна для нього розмова з німецькою канцлеркою Анґелою Меркель. Йшлося про політичне вбивство на території ФРН, вчинене, як майже впевнена німецька влада, на замовлення Кремля. Путін намагався «відмазатися» від цього закиду, але лише посилив підозри, оскільки вдався до чергової брехні, яку легко викрили німецькі журналісти.

А тут ще американський Конґрес готує жорсткі санкції проти «Північного потоку-2». Одне слово, обклали Путіна з усіх боків, як вовка червоними прапорцями.

А ще зовсім недавно багато хто і в Росії, і в Україні був переконаний, що паризькі рішення «нормандської четвірки» вже були написані завчасно, причому в Кремлі. А в Парижі сторони нібито мали б їх лише формалізувати, підписавши в урочистій атмосфері Єлисейського палацу.

Аби протидіяти такому розвитку подій, на вулиці українських міст вийшли тисячі мужніх протестувальників. «Ні капітуляції!», «Не дамо перейти червоних ліній», – вигукували вони на численних мітингах і демонстраціях.

Хоча трохи дивно, адже Володимир Зеленський ще у вересні чітко окреслив ці «червоні лінії»: жодної федералізації, жодних змін Конституції, нав’язаних ззовні, вибори щойно після роззброєння бойовиків, виведення іноземних військовиків та отримання контролю над українсько-російським кордоном тощо. Усі ці тези президент чітко повторив напередодні саміту, у п’ятницю ввечері, 6 грудня, у прямому ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Однак протестувальників це не зупинило. Та й добре. Сподіваємося, що ці протести дали зайвий козир Зеленському, аби відстоювати свою позицію на саміті. Адже він завжди міг апелювати до «народної волі», артикульованої на акціях. А «червоні лінії» він не мав наміру перетинати і з власної волі.

Знервований Сурков

Ще п’ять років тому експерти стверджували, що Володимир Путін розпочав військову інвазію на сході України тільки тому, що був упевнений, що легко здобуде контроль над так званою «Новоросією». Називалося навіть ім’я людини, котра навіяла кремлівському шефу цю впевненість, – помічник російського президента Владислав Сурков. Наскільки насправді справдилися його запевнення – ми добре знаємо.

І от той самий Сурков, якому Путін, як стверджують, все ще вірить, засвітився на паризькому саміті. Експерти стверджують, що саме він і цього разу переконував свого патрона, мовляв, паризька звитяга вже практично в кишені, що президента-коміка вони з’їдять на підвечірок і зап’ють вином з Макронових пивниць. Але, як уже було сказано, щось знову пішло не так.

«Він (Сурков) психанув, у нього нерви здали, він кинув папери на стіл, а частина з них впала на підлогу. Кричав, що, мовляв, ми так не домовлялися», – ось як міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв’ю Дмитру Гордону описує поведінку Суркова після білатеральних українсько-російських перемовин на найвищому рівні, які відбулися в рамках паризького саміту. Сурков був розлючений, бо йому нівроку дісталося від шефа. За що? Можемо з досить великою ймовірністю припустити, що йдеться про те, що обіграти Зеленського аж ніяк не вдалося. Навпаки, цей неофіт у політиці, а тим паче в міжнародних справах, вийшов переможцем у двобої з найнебезпечнішим у світі супротивником.

Путін Hublot

От звідки це тупцювання Путіна на пресконференції. А ще варто звернути увагу на знущально-саркастичні міни Зеленського в той момент, коли слово брав російський президент. Зразу стає зрозумілим ставлення українського президента до «хотілок» російського колеги.

Думаю, цей саміт увійде ще в анали української історії, як переламний момент у протистоянні України з Росією на міжнародному майданчику. У будь-якому разі українським скептикам (на зразок мене) можна поступово почати змінювати ставлення до чинного українського керівництва. Звісно, є ще багато нюансів і претензій до самого Зеленського, а ще більше до членів його команди, до депутатів «Слуги народу». Але пальця з червоної кнопки з написом «Зрада» вже можна зняти і трохи розпружитися. То що, чинний господар Банкової виявився не засланим кремлівським козачком? Ніби ні. Ну, або дуже-дуже добрим актором. Значно кращим за того, котрий грає Голобородька.

До речі, про серіал «Слуга народу» та його раптове зняття з російського ефіру. Його трансляція на ТНТ розпочалася 11 грудня і зразу ж спровокувала скандал. З трансляції на європейські райони Росії вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна. Йшлося про те, що шеф Кремля носить годинник швейцарської марки Hublot, яку персонажі серіалу вимовляли як «хубло». При цьому мешканці східних регіонів РФ, де через різницю в часі прем’єра відбулася раніше, цей жарт змогли почути і, можливо, оцінити.

І от уже ввечері того ж дня телеканал закрив показ. Попри те, що наступні серії вже значилися в програмі. Вочевидь, у Кремлі стало не до сміху, коли весь план зірвався.