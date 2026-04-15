Курував пограбуванням музею росіянин Андрій Мальгін

Українські правоохоронці оголосили підозру так званому російському директору музею в анексованому Криму за викрадення майже 11 тис. експонатів з Херсона. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко в середу, 15 квітня.

Як встановило слідство, масштабним пограбуванням колекцій Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка керував так званий директор Центрального музею Тавриди в Криму. Імені підозрюваного генпрокурор не назвав, але ймовірно йдеться про Андрія Мальгіна.

Восени 2022 року підозрюваний, за наказом військово-політичного керівництва РФ, особисто відбирав, організовував пакування та вивезення музейних предметів, які є власністю України. Він діяв спільно з так званим «міністром культури» Херсонщини, його заступником та «директоркою» Херсонського музею.

Загалом росіяни викрали майже 11 тис. експонатів із 14-тисячної колекції музею, яка існувала до повномасштабного вторгнення.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає від 8 до 12 років ув’язнення.

Розв’язується питання щодо оголошення його у розшук. Співучасники злочину отримали підозру за скоєне раніше. Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину.

Як писав ZAXID.NET, у березні Варшавський суд дозволив екстрадувати в Україну затриманого в Польщі російського археолога Алєксандра Бутягіна, який керував незаконною археологічною експедицією у Криму. Росіянина затримали у Варшаві у грудні 2025 року.