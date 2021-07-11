Українська сторона СЦКК повідомила про відкриту погрозу з боку збройних формувань РФ щодо збиття безпілотника спецмісії ОБСЄ. Про це 11 липня повідомила прес-служба ООС.

Патруль місії прибув на околиці окупованої Вільхівки для здійснення планового польоту безпілотника, про який повідомлялося завчасно. Майже одразу до команди, яка здійснювала політ БПЛА під'їхав транспортний засіб з двома озброєними найманцями РФ, які наказали спостерігачам приземлити БПЛА, видалити з нього фото - і відеоматеріали та залишити цей район, оскільки в іншому випадку летальний апарат буде збитий.

Через 10 хвилин патруль місії був змушений приземлити БПЛА та покинути район.

«Варто зазначити, що подібні факти агресивної поведінки окупантів стосовно патрулів СММ ОБСЄ мають системний характер», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, тижнем раніше на околиці окупованого населеного пункту Петрівське озброєнні найманці російсько-окупаційних військ, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння вимагали в агресивній формі від спостерігачів місії пояснень щодо маркувань на дорозі, які раніше наніс патруль СММ для позначення потенційної наявності мін у навколишніх районах.

«Знахабнілі кремлівські найманці відкрито заявили про наміри щодо умисного встановлення мін на дорогах для подальшого перешкоджання вільного пересування патрулів СММ. Представники місії були вимушені залишити цей район», – додали в ООС.

Раніше місія ОБСЄ в Україні прозвітувала про десятки одиниць озброєння, які підконтрольній бойовикам території поза межами місць, виділених для їх зберігання.