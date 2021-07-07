Місія ОБСЄ в Україні прозвітувала про десятки одиниць озброєння, які підконтрольній бойовикам території поза межами місць, виділених для їх зберігання. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

2 липня завдяки повітряному спостереженню на полігоні неподалік населеного пункту Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) виявили 26 бойових броньованих машин та 11 танків.

На полігоні неподалік населеного пункту Мирне (28 км на південний захід від Луганська) виявили 30 танків, 9 самохідних гаубиць, 18 буксирувальних гаубиць та 101 бойову броньовану машину (невстановленого типу). На полігоні поблизу населеного пункту Круглик (31 км на південний захід від Луганська) зафіксували 30 танків.

На полігоні в районі населеного пункту Бойківське на тимчасово окупованій території Донецької області СММ ОБСЄ зафіксувала 8 танків Т-64, розміщених із порушеннями встановлених ліній відведення. Також за допомогою безпілотника виявили самохідну гаубицю (2С1 «Гвоздика», 122 мм) на території об’єкта неподалік житлового району населеного пункту Кальміуське (42 км на південний схід від Донецька).

Також озброєння та військову техніку помітили у зоні безпеки, а саме: на території населеного пункту Роздольне – 23 одиниці БМП; неподалік населеного пункту Кальміуське ㅡ 3 бронетранспортери, 2 бойові броньовані машини та одну БМП-1; неподалік населеного пункту Озарянівка – зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм).

У штабі операції Об'єднаних сил заявили, що це свідчить про підготовку підрозділів бойовиків на Донбасі до можливих бойових дій.