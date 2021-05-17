Місія ОБСЄ виявила 17 російських танків поблизу Мирного, за межами виділених місць зберігання озброєння. Про це у Facebook повідомила прес-служба штабу ООС.

Зазначається, що патруль СММ ОБСЄ виявив 17 танків на полігоні поблизу населеного пункту Мирне за межами виділених місць зберігання озброєння.

Також спостерігачі зафіксували неподалік Донецька, в населеному пункті Кальміуське, 2 БМП, 1 бронетранспортер БТР-80, траншейну машину і 3 МТ-ЛБ. Ще по 2 БМП виявлені в населених пунктах Петрівське та Надарівка.

Вся виявлена військова техніка належить збройним формуванням РФ та розташована в зоні безпеки.

Відповідно до звіту ОБСЄ, місія продовжує фіксувати факти заборони допуску представників, систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам безпілотників СММ з боку ОРДЛО.

Випадки заборони допуску представників СММ ОБСЄ з боку найманців РФ фіксуються щоденно.