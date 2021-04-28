Найманці РФ вивели з ладу камери відеоспостереження СММ ОБСЄ поблизу шахти «Жовтнева» та встановили там мінометну позицію. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що фахівці СММ ОБСЄ виявили втручання окупантів в роботу камер відеоспостереження. Натомість бойовики встановили свої відеокамери на щоглі системи відеоспостереження СММ, яка розміщена на території шахти «Жовтнева» на околиці Донецька.

У результаті оператори ОБСЄ змушені були відімкнути від моніторингу своє обладнання. У той же час найманці, використовуючи вигідне тактичне положення шахти, не тільки досі продовжують спостерігати на великій відстані за позиціями ЗСУ, а й обладнали поблизу щогли вогневу позицію мінометів.

Для прикладу, вранці 27 квітня окупанти обстріляли позиції ЗСУ саме з району шахти «Жовтнева», під час якого у бік українських позицій було випущено 22 міни з міномету калібру 120 мм.

Українська сторона СЦКК наголошує, що агресивні дії окупантів несуть пряму загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців Збройних Сил України та місцевого населення і дестабілізують ситуацію вздовж усієї лінії розмежування.