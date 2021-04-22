Бойовики із порушеннями розмістили за лінією відведення військ на непідконтрольних Україні частинах Луганської та Донецької областях дванадцять систем залпового вогню «Град». Їх зафіксувала спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 19 квітня.

Шість «Градів» безпілотник ОБСЄ зафіксував поблизу окупованого населеного пункту Каютине на Донеччині – один із них перевозила вантажівка.

Ще шість таких систем залпового вогню виявили поблизу Чорнухиного Луганської області.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зазначила, що відповідне озброєння розміщене із порушеннями.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Ще на початку березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України. Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Після цього розвідка зафіксувала незвичне підвищення військової активності з боку Росії. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

За оцінками Міноборони, Росія стягнула на північно-східний напрямок поблизу кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців і продовжуватиме нарощувати ударне угруповання щонайменше до кінця квітня.

У Росії заявляють, що війська перекидають через нібито «загрозу НАТО» і погрожують Україні «наслідками для державності» у разі вступу до Альянсу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон та президент України Володимир Зеленський 16 квітня закликали Росію відвести війська від українського кордону.