Прогнози щодо обміну полоненими з Росією та ОРДЛО є поки «не оптимістичними», оскільки Росія блокує це питання на стадії обговорень. Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Я обговорюю ці питання, щоб тиснути на Росію, тому що тільки вона ухвалює рішення щодо будь-якого обміну, з РФ або з ОРДЛО... Діалоги, які ми проводимо з так званими «уповноваженими з прав людини» в ОРДЛО закінчуються тим, що жодного рішення не ухвалено в Мінську. Але в Мінську не ухвалюють рішень, тому що РФ блокує це питання на стадії обговорень», – розповіла вона.

За словами Денісової, Україна підготувала всі списки для обміну, які є, і офіційно передала їх в Москву.

«Я ж не тільки щодо наших громадян, які переслідуються з політичних мотивів, проводжу переговори. Але і щодо тих наших громадян, які були засуджені до окупації, до 2014 року, і хочуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території», – зауважила Денісова.

За її словами, впродовж 2018 – 2019 років, «коли ще могли домовлятися поза Мінським процесом про таких громадян», забрали 386 осіб, з яких 265 вже відбули свої терміни покарання і вийшли на волю.

«Ще залишилося 450 таких осіб, з них 71 – засуджені довічно. Ми просимо, а нам кажуть «ми подумаємо», ось цього тижня вони хочуть нам дати якусь відповідь щодо цього питання», – зазначила вона.

Денісова також наголосила, що просить передати хоча б кримінальні справи.

«На території ОРДЛО перебуває 220 кримінальних справ щодо 235 громадян України, які були засуджені до 2014 року, потім вони оскаржили вироки в апеляції. Їх встигли етапувати до початку конфлікту, а справи залишилися там. І українські суди щодо їхніх апеляцій не можуть ухвалювати рішення, тому що самі кримінальні справи, документи, перебувають на непідконтрольній території», – розповіла омбудсман, уточнивши, що частково Україні почали передавати такі кримінальні справи.

Нагадаємо, що у січні голова української делегації у Мінській групі Леонід Кравчук заявив, що представники Росії та псевдореспублік «ДНР/ЛНР» продовжують блокувати обмін утримуваними та не передають свої списки.

Останній обмін утримуваними між Україною і бойовиками «ДНР/ЛНР» відбувся 16 квітня 2020 року. Україна повернула 20 своїх громадян. Бойовикам віддали 14 осіб, ще четверо відмовилися повертатися в ОРДЛО