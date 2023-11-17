Дев'ять із десяти дронів вдалося знищити

У ніч на п’ятницю, 17 листопада, Росія атакувала дронами камікадзе захід, центр та південь України. Ворожі безпілотники зафіксували на Хмельниччині – там лунали вибухи, повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

Російські БПЛА помітили у шістьох областях за ніч – у Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській та Полтавській областях. Безпілотники рухалися здебільшого на захід через межі Вінницької та Одеської області. Загалом Повітряні сили повідомили про три групи дронів-камікадзе, які рухалися в різних напрямках.

«1 група: в Хмельницькій області, курс на північ/північно-західний (імовірно Старокостянтинів); 2 група: в Дніпропетровській області, курсом на захід (Кривий Ріг/Кропивницький); 3 група: в Дніпропетровській області (між Дніпром та Павлоградом) курсом на північ», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

За даними голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, по ворожих дронах в області працювала ППО. БПЛА вдалося збити на шляху до Старокостянтинова.

«Разом з тим, внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження. Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-и поверхової будівлі, 7 місткостей для зберігання рослинної олії. Збитки встановлюються», – повідомив Сергій Тюрін.

Через атаку безпілотників повітряну тривогу також оголошували у Чернівецькій області. Водночас ворожих дронів так не зафіксували.

Вранці 16 листопада у прес-службі Повітряних сил повідомили, що збили дев’ять із десяти ворожих безпілотників іранського виробництва Shahed. БПЛА випустили з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

«До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результати роботи ППО станом на ранок 17 листопада

Нагадаємо, 16 листопада Росія вчергове завдала по Україні удару дронами. Кілька груп безпілотників з південного напрямку атакували багато областей України. ППО вдалося знищити 16 ворожих безпілотників.