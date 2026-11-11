Виробник алкоголю Entuziast призупинив роботу

Унаслідок російської атаки зруйновано виробництво крафтового алкоголю Entuziast на Дніпропетровщині. Про наслідки та масштаби атаки компанія повідомила 11 листопада. Роботу виробництво призупинено, але компанія планує відновити діяльність.

«Унаслідок атаки ворожих безпілотників наше виробництво було зруйноване… Зараз ми вимушені тимчасово призупинити роботу. Ми ще не знаємо, скільки часу знадобиться на відновлення. Але знаємо точно: ми не хочемо, щоб на цьому історія Entuziast закінчилася», – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що частину готової продукції вдалося зберегти, а відтак закликали підтримати їх, замовивши позиції, що вціліли.

«Ми зробимо все можливе, щоб повернутися. Якщо ви давно хотіли познайомитися з Entuziast або маєте бажання підтримати нас у цей непростий час, ви можете замовити напої, які залишилися в наявності», – йдеться в повідомленні.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Що відомо про Entuziast?

Виробництво Entuziast розташоване в селі Новоселівка Дніпропетровської області. Її заснували юристи Сергій Степанов із дружиною, які раніше займалися аграрним бізнесом. Торговий дім «Ентузіаст» зареєстрували 19 лютого 2022 року. Площа виробництва становила 1600 кв. м. Компанія позиціонувала свої напої у преміальному сегменті. Продукцію продають в інтернет-магазині бренду та у понад 140 торгових точках, зокрема в мережах «Сільпо», OKwine та Hop Hey.

Нагадаємо, влітку російська атака повністю знищила крафтову виноробню Axis Wine у Львові. Також ворожі днори зруйнували об’єкти Akkerman Destillery на Одещині, де виготовляли коньяк Aznauri.