На фото ліворуч Артур Ніязов, праворуч – Максим Козицький

Російські хакери RaHDIt заявили про злам українських баз даних та опублікували інформацію про нібито співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Однак, як видно з опублікованих російськими пропагандистами фото, в інформації про голову Львівського обласного ТЦК хакери переплутали фотографії та замість Артура Ніязова опублікували фото голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Про нібито злам українських баз даних у четвер, 22 лютого, повідомило російський пропагандистський сайт «РИА Новости». В повідомленні вказано, що хакери з угрупування RaHDIt опублікували особисті дані 2600 співробітників українських ТЦК і СП.

Серед опублікованої є інформація про керівника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковника Артура Ніязова. У повідомленні про нього вказане звання, нібито адреса проживання, паспортні дані, номер мобільного телефону та електронна адреса. Однак на фото, яким проілюстрована ця інформація, зображений не Артур Ніязов, а голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Саме фото справжнє, його публікувала прес-служба Львівської ОВА 16 жовтня 2023 року, в день призначення Артура Ніязова керівником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). На оригінальному фото зображені Артур Ніязов і Максим Козицький, які стоять поруч, однак російські хакери переплутали та проілюстрували інформацію саме Максимом Козицьким.

Додамо, що 45-річний полковник Артур Ніязов родом зі Сумщини. На початку 2000-х років був командиром мінометного взводу 80-го окремого аеромобільного полку, брав участь у миротворчій місії в Іраку. Згодом працював у військовому інституті Львівської політехніки та Львівському інституті сухопутних військ.

Був начальником відділення артилерії 24-ї окремої механізованої бригади. У 2013-2016 роках очолював відділ підготовки управління ракетних військ і артилерії ОК «Захід». У 2014-2016 роках брав участь в АТО (ООС), був начальником артилерії оперативно-тактичного угруповання «Луганськ», де отримав поранення.

Останні роки керував організаційно-мобілізаційним управлінням та відділом планування оборонних ресурсів штабу управління ОК «Захід», а з 16 жовтня 2023 року призначений головою Львівського обласного ТЦК і СП.