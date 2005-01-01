Російські кінематографісти, які підтримали анексію Криму, просять «помилувати» Сенцова

Декілька російських кінематографістів та журналістів звернулись до президента РФ Володимира Путіна з проханням «помилувати» українського кінорежисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, кримчанина Олега Сенцова затримали невдовзі після анексії півострова та засудили на 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів в Росії та Криму.

«Людина помирає. Ми не думаємо, що провина його настільки велика, щоб за неї давали 20 років. Він щирий та чесний у своїх переконаннях - його безстрокове голодування це доводить. Необхідно проявити милосердя, щоб врятувати людське життя. Нам треба пом'якшувати політичний клімат в країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас», - йдеться у листі.

Його підписали Константин Бронзит, Андрєй Звягінцев, Павєл Лунгін, Катерина Мцитурідзе, Юрій Норштейн, Владімір Познер, Ксенія Собчак, Александр Сокуров, Валерій Тодоровський, Алєксєй Учітєль, Алєксєй Федорченко, Чулпан Хаматова.

Цікаво, що серед тих, хто підписав «прохання про помилування» є і послідовні критики режиму Путіна, такі як Андрєй Звягінцев чи Алєксєй Федорченко. Проте значна частина «прохачів» у 2014 році підписала лист на підтримку анексії Крими чи підтрамала її пізніше.

Серед підписантів листа на підтримку агресивної політики Путіна – режисерв Павєл Лунгін та Алєксєй Учітєль. « Я абсолютно та категорично за те, що Крим повернувся до складу Росії, хоча б тому, що Крим був переданий нетверезим Хрущовим без дотримання елементарних юридичних норм і на ранок кримчани прокинулися "українцями"», - заявив аніматор Юрій Норштейн.

Познер вважає, що Україна сама спровокувала анексію Крима через прогнення йти до ЄС. «Мені не подобається ідея анексії, я не можу сказати, що я це вітаю, але я розумію причини цього. Не можу сказати, що я засуджую Путіна, скоріше, ні», - вважає журналіст. Актриса Чулпан Хаматова агітувала за Путіна під час передвиборчих перегонів.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про помилування, оскільки суспільний резонанс не здатний вплинути на цей процес.