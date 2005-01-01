Речник Путіна заявив, що для звільнення Сенцов має попросити про помилування

Засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про помилування, оскільки суспільний резонанс не здатний вплинути на цей процес, заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати звернення діячів мистецтва до президента РФ з проханням помилувати Сенцова.

«Суспільний резонанс жодним чином не може вплинути, природно, на рішення суду Російської Федерації, яке набуло чинності», – зазначив речник Путіна, якого процитувала російська агенція ТАСС.

За його словами, для помилування передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим.

Він уточнив, що в адміністрації президента бачили повідомлення ЗМІ про звернення діячів культури на адресу Путіна.

Зазначимо, звернення до Путіна з проханням помилувати Олега Сенцова опубліковане на сайті російської радіостанції «Ехо Москви». Його підписали актриса Чулпан Хаматова, режисери Костянтин Бронзит, Андрій Звягінцев, Павло Лунгін, Юрій Норштейн, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровський, Олексій Учитель, Олексій Федорченко, телеведучі Володимир Познер і Ксенія Собчак, голова «Росскино» Катерина Мцітурідзе. Крім того, майже 40 країн просять генсека ООН обговорити з Путіним справу Сенцова.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова затримали російські спецслужби в анексованому Криму в травні 2014 за звинуваченням в нібито організації терактів на півострові. 25 серпня 2015 року суд у РФ засудив його до 20 років колонії суворого режиму.

Перебуваючи в колонії, Сенцов понад два місяці тому почав голодування з вимогою звільнити усіх політв’язнів Кремля. Голодування триває досі.

Російська влада вже двічі відмовила уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій у відвідуванні Сенцова. Востаннє це сталося у вівторок, 19 червня.