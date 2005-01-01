Українського омбудсмена вдруге не пустили до Сенцова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вдруге не змогла відвідати незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

«Відповідно до наших попередніх домовленостей [з російським омбудсменом Тетяною Москальковою], які були на вечір 18 червня, українська сторона зробила все можливе для мінімальних пересувань і максимального комфорту візитів Тетяни Москалькової до тих осіб, яких вона хотіла відвідати. Насамперед, це Кирило Вишинський. Відбулися домовленості з усіма органами, які впливають на те, щоб переправити Вишинського в київський СІЗО. Такі згоди отримані від СБУ, під слідством якого перебуває Вишинський, від слідчого, який веде його справу, і про супровід його в Київ домовилися з МВС», – зазначила вона у вівторок, 19 червня.

Денісова додала, що, у свою чергу, вона в цей час мала поїхати до міста Лабитнангі, зустрітися там із уповноваженим з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

«Він супроводжує нас до колонії, де синхронно ми об 11 годині, Тетяна Москалькова о 9 годині ранку (вона за київським часом, ми за місцевим часом) входимо одночасно в колонії. Ми відвідуємо Олега Сенцова, вона – Кирила Вишинського. Більш того, ми даємо їй можливість відвідати Максима Одинцова і Олександра Баранова. А вже після повернення її в Москву ми плануємо спільне відвідування Романа Сущенка. Потім вже подальші кроки по відвідуванню мною Челябінська, де знаходиться Станіслав Клих і Олександр Кольченко. Потім відвідати Миколу Карпюка у Володимирі, пізніше здійснити візит у Ростов і Крим», – повідомила вона.

Водночас Денісова зазначила, що «такі домовленості були на вчора». «Втім, знов нічого не відбулося. Я знову змушена констатувати, що Тетяна Москалькова не приймає рішення, а лише артикулює те, що їй доручили донести. Мене знову запросили на переговори. Я їду, але...», – додала Людмила Денісова.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова і уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова на зустрічі 18 червня домовилися про відвання українського режисера Олега Сенцова в російській колонії і журналіста Кирила Вишинського в Херсоні. Москалькова запропонувала українському омбудсмену обговорити меморандум про взаємне відвідання ув’язнених в Росії і Україні.

Минулого тижня Денісовій, яка перебуває в Росії, відмовили у зустрічах з українськими політв’язнями Олегом Сенцовим і Миколою Карпюком, а вже цього тижня її не пустили до ув’язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Разом з тим Денісова раніше заявила, що Москалькову не пустять до Вишинського доти, доки її не пустять до Сенцова.