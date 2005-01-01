Україна передала генсеку ООН список політв'язнів, яких утримує Росія

СуспільствоОлег Костюк, 18 червня850

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Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко передав список українських політичних в'язнів генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу. Про це Єльченко написав на своїй сторінці у мережі Twitter.

«Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком - братом політв'язня Миколи Карпюка, який відбуває незаконне покарання у РФ. Один зі списку бранців Кремля, який ми тільки що передали генеральному секретарю ООН», - написав він.

Єльченко підкреслив, що представництво України в ООН не має наміру припиняти тиск на Росію і робить все можливе для звільнення політв'язнів.

Зазначимо, що раніше в червні Україна і ще 37 країн закликали генсека ООН сприяти звільненню Олега Сенцова і всіх інших політичних заручників Кремля. Антоніу Гутерріш має намір відвідати Росію.

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