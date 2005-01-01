Україна передала генсеку ООН список політв'язнів, яких утримує Росія

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко передав список українських політичних в'язнів генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу. Про це Єльченко написав на своїй сторінці у мережі Twitter.

«Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком - братом політв'язня Миколи Карпюка, який відбуває незаконне покарання у РФ. Один зі списку бранців Кремля, який ми тільки що передали генеральному секретарю ООН», - написав він.

Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком-братом політв’язня Миколи Карпюка, що відбуває незаконне покарання в РФ. Один із списку бранців Кремля, який ми щойно передали Генсекретареві ООН. Робимо все можливе для його звільнення. Тиск на ?? не припинятиметься! — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 18 червня 2018 р.

Єльченко підкреслив, що представництво України в ООН не має наміру припиняти тиск на Росію і робить все можливе для звільнення політв'язнів.

Зазначимо, що раніше в червні Україна і ще 37 країн закликали генсека ООН сприяти звільненню Олега Сенцова і всіх інших політичних заручників Кремля. Антоніу Гутерріш має намір відвідати Росію.