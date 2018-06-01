Держдеп США закликав Росію звільнити 150 політв'язнів, серед них є українці

Держдеп США закликає Росію звільнити Сенцова, Клиха, Балуха і Шумкова

Державний департамент США закликає звільнити утримуваних урядом Російської Федерації 150 політичних в’язнів та тих, хто був ув’язнений через релігійні погляди. Про це йдеться в заяві речниці Держдепу Хізер Ноерт, оприлюдненій на сайті відомства.

Так, США висловлюють стурбованість зростанням кількості осіб - тепер більше 150, які визнані правозахисними організаціями як політичні та релігійні ув'язнені, утримувані урядом Російської Федерації.

«Ми особливо стурбовані долею чотирьох незаконно ув'язнених українців, які в даний час голодують - Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Шумков та Володимир Балух», – йдеться в заяві.

Зазначається також, що у Держдепі стурбовані щодо справи правозахисника Оюба Титиєва, який переслідується за сфабрикованим звинуваченням, пов’язаним з наркотиками в Чечні.

«Ми закликаємо Росію негайно випустити всіх тих, хто був визначений як політичний чи релігійний ув’язнений, і припинити використання правової системи для придушення інакомислення», – заявляють у Держдепі США.