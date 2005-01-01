Українського омбудсмена не пустили до ув'язненого в Росії Романа Сущенка

Денісовій не вдалося відвідати в Росії жодного українського ув'язненого

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили до ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це в понеділок, 18 червня, омбудсмен напиcала у Facebook.

«Документи (дозвіл на відвідування Сущенка) повернуті в Московський міський суд. На моє запитання - це відмова? - пролунала відповідь - їдьте в суд, там все знають. Письмової відповіді теж не надали», - зазначила Денісова.

Вона додала, що в СІЗО, де перебуває Сущенко, можливість побачень з ув'язненими закінчується о 17:30.

Як інформував ZAXID.NET, минулого тижня Денісовій не вдалося зустрітися з ув'язненим в Росії Миколою Карпюком, а також з Олегом Сенцовим.