Українського омбудсмена не пустили до ув'язненого в Росії Романа Сущенка

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 16:591000

До теми

Українського омбудсмена не пустили до ув'язненого в Росії Романа Сущенка
фото Людмили Денісової
Денісовій не вдалося відвідати в Росії жодного українського ув'язненого

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили до ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це в понеділок, 18 червня, омбудсмен напиcала у Facebook.

«Документи (дозвіл на відвідування Сущенка) повернуті в Московський міський суд. На моє запитання - це відмова? - пролунала відповідь - їдьте в суд, там все знають. Письмової відповіді теж не надали», - зазначила Денісова.

Вона додала, що в СІЗО, де перебуває Сущенко, можливість побачень з ув'язненими закінчується о 17:30.

Як інформував ZAXID.NET, минулого тижня Денісовій не вдалося зустрітися з ув'язненим в Росії Миколою Карпюком, а також з Олегом Сенцовим.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Омбудсмена Денісову не пропустили в колонію до Олега Сенцова ZAXID.NET
Людмилу Денісову не пустили до українського політв’язня Миколи Карпюка у Росії ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук