Людмилу Денісову не пустили до українського політв’язня Миколи Карпюка у Росії

Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову, яка перебуває в Росії і планувала в суботу, 16 червня, відвідати Миколу Карпюка у Володимирському Централі, не допустили до українського політв’язня.

«Подала заяву до Володимирського Централу на зустріч із Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправного закладу… Він повідомив, що зараз моя зустріч із Миколою неможлива ані як уповноваженого, ані як приватної особи. Як уповноваженого мене не можуть допустити, тому що не надійшли відповідні документи. Як приватну особу – тому що завершився час подання заяви. Втім керівник установи запевнив мене, що мою заяву почнуть розглядати вже на початку тижня», – написала Денісова у Facebook.

Нагадаємо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув’язнення відповідно. За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994-го – початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Обидва заперечують усі обвинувачення.

9 червня 2018 року з ініціативи української сторони відбулася телефонна розмова президентів України і РФ Петра Порошенка і Володимира Путіна, під час якої було досягнуто домовленості про відвідування уповноваженими з прав людини обох країн російських громадян, які знаходяться в ув’язненні в Україні, і українських політв’язнів у Росії.

13 червня Денісова відбула в Росію для відвідування українських політв’язнів. 15 червня вона прибула до міста Лабитнангі (Тюменська область), щоб відвідати українського політв’язня Олега Сенцова. Проте керівництво колонії, де утримується Сенцов, без пояснення причин категорично відмовило Денісовій у відвіданні ув’язненого та наданні інформації щодо стану його здоров’я.