Петро Порошенко доручив омбудсмену відвідати українських політв'язнів у РФ і ОРДЛО

Президент зустрівся з уповноваженою Верховної Ради з прав людини

Президент України Петро Порошенко зустрівся в суботу, 9 червня, з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою і доручив їй найближчим часом відвідати українських політв'язнів, що утримуються у Росії, в окупованих Криму та Донбасі. Про це інформує сайт голови держави.

«Для цього президент поставив завдання Міністерству закордонних справ сприяти омбудсмену у її роботі на території РФ», – йдеться у повідомленні.

Порошенко також поінформував Денісову про результати вчорашньої зустрічі із сім'ями українських в'язнів Кремля.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні Порошенко і російський президент Володимир Путін провели телефонну розмову, у якій обговорювалося питання політв'язнів.