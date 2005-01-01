Петро Порошенко доручив омбудсмену відвідати українських політв'язнів у РФ і ОРДЛО

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 18:59280

До теми

Петро Порошенко доручив омбудсмену відвідати українських політв'язнів у РФ і ОРДЛО
фото Адміністрації президента
Президент зустрівся з уповноваженою Верховної Ради з прав людини

Президент України Петро Порошенко зустрівся в суботу, 9 червня, з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою і доручив їй найближчим часом відвідати українських політв'язнів, що утримуються у Росії, в окупованих Криму та Донбасі. Про це інформує сайт голови держави.

«Для цього президент поставив завдання Міністерству закордонних справ сприяти омбудсмену у її роботі на території РФ», – йдеться у повідомленні.

Порошенко також поінформував Денісову про результати вчорашньої зустрічі із сім'ями українських в'язнів Кремля.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні Порошенко і російський президент Володимир Путін провели телефонну розмову, у якій обговорювалося питання політв'язнів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Президент України обговорив із Путіним звільнення українських політв'язнів ZAXID.NET
Андрій Садовий закликав зробити звернення усіх ротарійців світу для звільнення Олега Сенцова ZAXID.NET
У Європарламенті представили інтерактивну карту з місцями утримання політв'язнів у РФ ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук