Андрій Садовий закликав зробити звернення усіх ротарійців світу для звільнення Олега Сенцова

У Львівській міськраді відбулося урочисте засідання з нагоди 15-річчя Ротарі клубу «Львів-Ратуша»

У Львівській міській раді у суботу, 9 червня, відбулося урочисте засідання з нагоди 15-річчя Ротарі клубу «Львів-Ратуша», під час якого представили реалізовані за роки діяльності благодійні проекти.

Зокрема, було презентовано останній такий проект, реалізований спільно із клубом ротарійців з Канади та урядом Канади, щодо придбання лапароскопічного обладнання для проведення операцій без розрізів у гінекологічному відділенні Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, повідомила прес-служба ЛМР.

На урочистість завітав міський голова Львова Андрій Садовий. Він подякував учасникам клубу за добрі справи та служінню суспільству. Також міський голова запропонував ініціювати спільне звернення Ротарі клубів по всьому світу із закликом звільнити Олега Сенцова та інших українських політв’язнів, яких утримують у Росії.

«Ви бачили перед входом в Ратушу великий банер, присвячений Олегу Сенцову, який більше 26 днів голодує в російській тюрмі? Він там вже чотири роки. Більше, ніж 60 українських героїв є в Росії в тюрмах. То було би дуже мудро, якби сьогодні, під час цієї зустрічі ви зробили заклик до всіх ротарійців з усього світу, щоб усі дали сигнал до російського керівництва, щоб і Сенцов, і інші наші герої були звільнені. Чи можна так зробити — заклик від усіх ротарійців з усього світу? То був би дуже гарний жест. Я завжди чекаю на ваші візити до Львова. Дякую, бо вашою працею Львів стає кращим», — сказав Андрій Садовий.

Зазначимо, Ротарі Інтернешнл — міжнародна організація, яка обєднує близько 32 тис. Ротарі клубів у 170 країнах. До них входять понад 1,2 млн ротарійців. Члени клубів походять з різних професійних, релігійних, політичних і культурних кіл, їх об’єднує бажання допомагати місцевим громадам і світу. Члени організації керуються гаслом «Service Above Self» («Служіння понад власне «Я»). У Львові Ротарі клуб діє з 1992 року.

Нагадаємо, у понеділок, 4 червня, на львівській Ратуші також повісили семиметровий банер із зображенням Олега Сенцова, на якому українською та англійською продубльований напис «Звільнити українських політичних в’язнів Кремля!» Банер вивісили за дорученням міського голови Андрія Садового як звернення до усіх держав у підтримці та визволенні усіх політичних в’язнів Кремля.

Окрім цього плакати з вимогою звільнення Олега Сенцова вивісили на пам'ятниках Данилу Галицькому, митрополиту Андрею Шептицькому, Тарасу Шевченку та Івану Федорову у Львові.