Президент України обговорив із Путіним звільнення українських політв'язнів

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 16:22910

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Президент України обговорив із Путіним звільнення українських політв'язнів
фото Адміністрації президента
Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів

Президент України Петро Порошенко та президент Російської Федерації Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили питання звільнення українських політичних в'язнів. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Як повідомляється, голови обох держав домовилися про відвідування громадян України, які перебувають в ув'язненні, омбудсменами обох країн.

«Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях», – йдеться в повідомленні.

Також президент України звернув увагу на голодування українців і висловив стурбованість погіршенням їхнього стану здоров'я.

Нагадаємо, утримувані в російських в'язницях українці оголосили голодування: кримчанин Володимир Балух (голодує з 19 березня, почав приймати сухарі та кисіль), Олег Сенцов (з 14 травня), Олександр Кольченко (вирішив підтримати Сенцова і оголосив голодування 31 травня, 7 червня припинив), військовий Олександр Шумков (також почав голодувати 25 травня на підтримку Сенцова).

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