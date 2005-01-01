Засуджений у Росії українець Станіслав Клих оголосив голодування

СуспільствоОлег Костюк, 8 червня460

До теми

Засуджений у Росії українець Станіслав Клих оголосив голодування
фото Радіо Свободи
Станіслав Клих

Засуджений у Росії Станіслав Клих заявив адвокату, що оголошує голодування. Про це повідомила мама політв'язня під час зустрічі із Президентом України Петром Порошенком, слова якої наводить на своїй сторінці у Facebook перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Це була дуже щира і важка зустріч, бо кожна історія кожного бранця - це велике горе. Мама Стаса Клиха сказала, що вчора спілкувалася з його адвокатом і син заявив, що теж оголошує голодування. Мама Саши Кольченка розповіла, що після голодування сину дозволили подзвонити, він скаржився на здоров‘я, дуже схуд. Сестра Олега Сенцова звертається до всіх міжнародних організацій, аби ті вплинули на Кремль», - написала Геращенко.

Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, які перебувають в Росії і на території включеного Криму.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму.

Громадянина України Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також – у вбивстві російських солдатів. Минулого року суд у Чечні засудив Клиха – до 20 років позбавлення волі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Український політв'язень Олександр Кольченко припинив голодування ZAXID.NET
Політв’язня Кольченка на п’ятий день голодування перевели до медчастини ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук