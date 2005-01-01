Український політв'язень Олександр Кольченко припинив голодування

Олександр Кольченко

Український політв'язень Олександр Кольченко, який перебуває у російському ув’язненні, припинив голодування. Про це повідомив адвокат Андрій Лєпьохін у Facebook.

«Змушений визнати, що я переоцінив свої сили - я виявився занадто слабким. Тому я вирішив припинити голодування», – написав у своєму зверненні Кольченко.

Адвокат повідомив, що за час голодування вага Кольченка знизилась до 54 кг.

«З його слів, він дуже ослаб, вже став непритомніти. У нього впав рівень цукру в крові, і йому вже ставили глюкозу», – написав адвокат.

Як повідомляється, українця 7 червня мають перевести з санчастини колонії, де він перебував протягом голодування, в тюремну лікарню.

«Під час голодування Олександра кілька разів в присутності начальника колонії намагалися примусити відмовитися від голодування члени місцевої ОНК і представники уповноваженого з прав людини Челябінської області», – додав він.

Адвокат написав про тиск уповноваженої з прав людини в Челябінській області Маргарити Павлової.

«Вона написала лист в адвокатську палату, намагаючись чинити тиск вже на адвоката, з метою домогтися від мене примусити Олександра відмовитися від голодування», – додав Лєпьохін.

За словами Кольченко, він готувався до оголошення голодування із солідарності, відразу після того як дізнався про заяву Олега Сенцова.

«Олександр з цього моменту перейшов на прийом рідкої їжі і знизив її обсяг. Як тільки «підготувався» таким чином, так оголосив голодування. За цей час (свого голодування і підготовки до неї) Олександр втратив 10 кг ваги. Зараз він також самостійно прийняв рішення про припинення голодування», – написав він.

Нагадаємо, що 31 травня незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.