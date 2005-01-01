Депутати Львівської міськради закликали Порошенка допомогти звільнити Сенцова

Під час засідання сесії Львівської міської ради у четвер, 7 червня, депутати проголосували відразу за два звернення до президента України з вимогою вжити заходів для звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської тюрми.

Одне звернення ініціювала фракція «Самопоміч», інше – фракція «УКРОП». Зміст обидвох звернень майже не відрізняється – це вимога посприяти вирішенню питання стосовно українських політв’язнів у Росії, зокрема звільненню Олега Сенцова. За обидва звернення проголосували по 40 депутатів.

«Ми повинні застосувати усі можливі методи впливу на ситуацію заради звільнення нашого режисера з полону. Власне, вихід на волю Сенцова дав би надію й іншим десяткам заручників Росії, а успішне завершення цієї гучної, резонансної та важливої справи посилило б віру українців у силу нашої держави та її здатності захищати своїх громадян», - зокрема, йдеться у зверненні «Самопомочі».

«Ми хочемо підтримати українських в’язнів у Росії та Криму, і ще раз привернути увагу до їхньої складної долі, побажати їм стійкості та мужності, запевнити, що в Україні пам’ятають про них і дорожать їхніми життями!», – сказано у зверненні «УКРОПу».

Відтак депутати вимагають у президента України:

- вжити усіх невідкладних і дієвих заходів для звільнення громадян України, засуджених в Росії за сфабрикованими політичними процесами;

- взяти справу Сенцова на свій особистий контроль;

- ініціювати звернення до урядів високорозвинених країн світу G7 та скерувати його на саміт лідерів G7, який пройде 8-9 червня 2018 року в Канаді.

Нагадаємо, 7 червня депутати фракцій «Самопоміч» та «УКРОП» прийшли на засідання сесії ЛМР 7 червня у футболках із надписом #FreeSentsov. Футболки депутатів фракцій відрізналися лише кольором надпису: у «Самопомочі» - білий, в «УКРОПу» - червоний.