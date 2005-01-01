Омбудсмена Денісову не пропустили в колонію до Олега Сенцова

Українського омбудсмена не пустили на територію колонії «Полярна сова»

В п’ятницю, 15 червня, Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пропустили у колонію в якій отримують українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомила сама правозахисниця, опублікувавши відео на своїй сторінці у Facebook.

За словами Денісової, вона зустрілася з начальником колонії та начальником управління виконання покарань Ямало-Ненецького округу. Після переговорів їй відмовили у зустрічі з ув’язненим Олегом Сенцовим, не повідомивши причину відмови. В управлінні колонії відмовилися надавати будь-які коментарі стосовно стану здоров’я Сенцова.

Нагадаємо, що Петро Порошенко доручив омбудсмену відвідати українських політв'язнів у РФ і ОРДЛО. Після чого російська омбудсмен Тетяна Москалькова і її українська колега Людмила Денісова домовилися відвідати по 34 ув’язнених на територіях України та Росії.