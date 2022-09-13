Станом на ранок 13 вересня російські окупанти повністю залишили Кремінну на Луганщині, але ЗСУ ще не зайшли в місто. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«На сьогодні Кремінна порожня повністю. Там уже ні поліції, ні комендатури, ні прокуратури – нікого вже немає, вони всі поїхали. У Кремінній третій день висить українській прапор на адміністративній будівлі – це свідчить, що всі окупанти і гауляйтери втекли», – заявив Гайдай.

Водночас він додав, що ЗСУ ще не зайшли у місто. Голова ОВА переконаний, що масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, адже росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Гайдай вважає, що основний удар буде саме там.

За словами голови ОВА, фактично порожній наразі і Старобільськ, який був свого роду «проміжним, перевалочним містом» для росіян. Окупанти намагаються створити якийсь оборонний рубіж в районі Сватового і Троїцького, бо там кордон з Росією поруч і перехід від Лиману в Луганську область.

Гайдай зазначив, що звільнення Лиману є ключовим для Луганської області, навколо міста досі тривають бої. Голова ОВА також додав, що наразі в окупантів катастрофічна ситуація з пальним – колаборанти почали масово втікати в Росію, тому на заправках утворилися великі черги, і пального на всіх не вистачає.