Російські окупанти заволоділи українською військовою формою і під виглядом тероборони планують відправити до Києва ворожу техніку, повідомила в неділю, 27 лютого, Херсонська облдержадміністрація.

«Російський окупант хоче використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст. Окупанти, які заволоділи українською військовою формою, під виглядом сил ТрО планують в найближчі дні організувати “евакуацію” жителів Херсона. Вони хочуть зібрати мирних жителів у свої автобуси та відправити до Києва. Разом із цими автобусами буде їхати ворожа техніка», – попередили у Херсонській ОДА.

У зв’язку з цим, чиновники закликали мешканців міста не виходити на «евакуацію», оскільки влада, ЗСУ, тероборона чи правоохоронці не планують їх проводити.

До слова, раніше повідомлялося про схожі наміри ворога в Бучі Київської області – коли росіяни планували потрапити в Київ під прикриттям жінок з дітьми.