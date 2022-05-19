На сьогодні зафіксували 245 випадків екоциду на території України та в акваторії Чорного моря

За попередніми підрахунками, збитки, які завдали війська РФ зоні відчуження ЧАЕС, перевищують 2,5 млрд грн. Загалом на сьогодні вже зафіксували 245 випадків екоциду на території України та в акваторії Чорного моря. Про це під час брифінгу у четвер, 19 травня, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає «Укрінформ».

«Попередні збитки по зоні відчуження перевищують 2,5 млрд грн. Було виведено з ладу систему контролю радіаційного стану, знищено майже 100 одиниць сучасного обладнання центральної аналітичної лабораторії м. Чорнобиль. В унікальному комплексі Чорнобильського заповідника вогнем знищено майже 12 тис. га угідь», — повідомив Стрілець.

За його словами, частину шкоди вже ліквідовано. Зокрема, вже вдалося відновити роботу кількох постів системи моніторингу радіаційного стану. Наразі в Міндовкілля працюють над тим, щоб інформація в онлайн-режимі про стан довкілля в зоні відчуження була доступна кожному українцю.

Також, за інформацією міністра, не припиняються роботи з фіксації екологічних злочинів по всій Україні.

«На сьогодні маємо вже 245 випадків екоциду на території України та в акваторії Чорного моря», — зазначив він.

Найбільше екологічних злочинів зареєстровано на Київщині — 34 випадки, в Донецькій області — 28, по 22 — в Дніпропетровській і Луганській областях.

Зазначимо, що раніше Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів запустило офіційний ресурс та мобільний додаток «ЕкоЗагроза» із даними про загрози довкіллю. Українці можуть повідомляти про всі факти екологічних злочинів проти довкілля, свідками яких вони стали.