Архівні документи ЧАЕС російські окупанти викинули у смітник

Російські окупанти знищили багаторічний архів Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Олександр Сирота.

За його словами, архівні документи окупанти викинули у смітник.

«Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась *урва просто викинула в смітник», – написав він.

Майже всі офісні приміщення в будівлях у зоні ЧАЕС зазнали суттєвих пошкоджень та мародерства.

«Окупанти поцупили не лише майно держпідприємств, а й особисті речі працівників на їхніх робочих місцях. Розграбована та знищена у Чорнобилі сучасна аналітична лабораторію вартістю 6 млн євро», – додали у ДАЗВ.

Лабораторія була унікальним комплексом із потужними аналітичними можливостями й могла надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, а також на стадії досліджень та розробки технологій.

Нагадаємо, у перший день війни, 24 лютого, російські військові увійшли на територію Чорнобильської АЕС. Згодом стало відомо, що зону відчуження російські війська використовували як базу для зберігання десятків тонн артилерійських снарядів.

31 березня росіяни, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у зоні відчуження, почали покидати територію і колонами відходити до білоруського кордону, розграбувавши ЧАЕС.