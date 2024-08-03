Ввечері суботи, 3 серпня, російські військові атакували Херсонщину дронами. Зокрема, окупанти скинули з безпілотника вибухівку на 12-річного хлопця. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Подія трапилась близько 20:00 у селі Білозерка. За словами Олександра Прокудіна, окупанти скинули боєприпас з безпілотника на 12-річного хлопця, який перебував на вулиці. Він отримав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Дитину у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні.

Також у селі Антонівка окупанти скинули вибухівку на місцевих жителів. Поранення отримали чоловіки 28, 39 та 41 років. Лікарі діагностували у потерпілих вибухові травми та численні поранення. Голова Херсонської ОВА зазначив, що коли на місце події прибули медики окупанти знову скинули вибухівку з безпілотника. Вибух боєприпасу пошкодив автомобіль швидкої допомоги, медики не травмувались.

У Херсонській обласній прокуратурі додали, що близько 10:00 окупанти також скинули з дрона вибухівку на одну з вулиць села Антонівка. Внаслідок цього постраждали двоє жінок 74 та 50 років, які перебували на приватному подвір'ї. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що російські військові збільшили кількість атак з FPV-дронів у Херсоні упродовж дня. Крім того, для атак на Херсон у нічний час окупанти застосовують ствольну артилерію.