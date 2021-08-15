Сили авіації Чорноморського флоту Росії та екіпажі штурмовиків Південного військового округу Росії під час навчань завдали бомбових і ракетних ударів по наземних цілях умовного противника на полігоні Опук в окупованому Криму. Про це повідомило російське інформагентство ТАСС.

«Екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24 морської авіації Чорноморського флоту і штурмовиків Су-25 зі складу об’єднання ВПС і ППО Південного військового округу провели льотно-тактичне навчання з завданням ракетно-бомбових ударів по наземних цілях умовного противника на морському узбережжі на полігоні Опук під Феодосією», – йдеться в повідлмленні.

Повідомляється, що «екіпажі виконали пуски ракет і бомбометання по мішенях, що імітує командні пункти управління військами противника та елементи протидесантної оборони». До навчань залучили більш ніж десяток літаків.

На сайті Міноборони Росії інформація про ці навчання в окупованому Криму відсутня.

До слова, 9 серпня в Росії та Україні почалися масштабні військові навчання. Росія заявила, що планує провести їх не лише на території країни, а й в анексованому Криму, в сепаратистських регіонах Грузії – Абхазії та Південній Осетії, і на своїх військових базах у Вірменії.

Українська делегація на останньому засіданні Ради безпеки ООН з підтримання міжнародного миру та безпеки заявила про тривале нарощування з боку Росії військового потенціалу в Азово-Чорноморському регіоні та закликала припинити обмежувати там вільне судноплавство. На цьому ж засіданні США також нагадали про продовження агресивних дій проти України в Чорному та Азовському морях.