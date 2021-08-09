Військові навчання Росії в Криму та на кордоні з Україною триватимуть більше місяця

У понеділок, 9 серпня, Росія розпочала масштабні військові навчання на 20 полігонах, зокрема на територіях окупованого нею Криму та самопроголошених Абхазії і Південної Осетії, що в Грузії. Також навчання проходитимуть в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі, Кубані, Адигеї, в Чечні, Північній Осетії.

Як передає Радіо Свобода з посиланням на Міноборони Росії, до навчань залучать фахівців всіх родів військ, кораблі Чорноморського і Каспійського флоту, понад 80 літаків і вертольотів. Додамо, що на вересень також заплановані спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2021».

Росія щороку проводить військові навчання в окупованому Криму і в акваторії Чорного моря, за що неодноразово отримувала засудження від України та західних країн. Попередні російські масштабні військові навчання на території Кримського півострова відбулись наприкінці квітня.

Нагадаємо, у червні під час військових навчань Sea Breeze, що проходили на території України за участі низки іноземних військових, Росія заявила, що відкрила попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, що нібито порушив її кордон. Водночас у Міноборони Великої Британії заявили, що жодного вогню не було – Росія проводила свої навчання поряд, а британський корабель проходив українськими водами згідно із міжнародним морським правом.