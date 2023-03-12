В селі Малокаховка Каховської територіальної громади на окупованій частині Херсонщини російські військові вбили 50-річну жінку, яка страждала на психічний розлад, щоб не надавати їй медичну допомогу, повідомив у неділю, 12 березня, «Центр журналістських розслідувань».

Як йдеться в повідомленні, після розстрілу тіло жінки відвезли нібито на «медичну експертизу», а рідним пояснили, що жінка «підірвалася на міні».

Жертвою російських окупантів стала 50-річна мешканка села Малокаховка, яка страждала на психічний розлад. Приблизно два тижні тому у жінки сталося загострення і вона почала поводитись агресивно. Люди звернулися за допомогою до призначеного окупантами сільського голови, але той не захотів вирішувати проблему.

Жінка кілька разів виходила з села в бік позицій російських військових, розташованих на узбережжі Каховського водосховища, однак згодом вони її повертали назад.

«9 березня в Малокаховці вночі вимкнули світло і біля п’ятої години ранку жінка знову вийшла з села до позицій російських військових. Невдовзі звідти пролунали постріли», – розповіли журналістам місцеві жителі.

Згодом рідним загиблої повідомили, що нібито вона підірвалася на міні. Її тіло рідним не віддали й відвезли його до Нової Каховки нібито на «медичну експертизу».

За словами місцевих, російські військові добре знали, що ця жінка хворіє і потребує негайної медичної допомоги. Вони стверджують, що її застрелили на російському блокпосту навмисно, щоби не везти її до лікарів.

«Якби вона дійсно підірвалася на міні, то чому тіло одразу не віддали рідним, а відвезли невідомо куди і не віддають?» – обурені люди.

«Центр журналістських розслідувань» нагадує, що взимку російські загарбники оголосили про закриття семи лікарень в усій береговій зоні окупованої частини Херсонської області. Після цього не лише спеціалізована, а й базова медична допомога мешканцям прилеглих до берегової лінії населених пунктів у Херсонському і Каховському районах стала недоступна.