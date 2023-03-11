Із загиблими прийшли попрощатися односельці

У суботу, 11 березня, у селі Велика Вільшаниця Золочівського району на Львівщині попрощалися із загиблими внаслідок ракетного удару мешканцями села. Похорон відбувся в один день, сусідів поховали на місцевому кладовищі.

Як повідомила Львівська обласна рада, громада провела в останню путь Володимира Венгера, Ярослава Богача, Оксану Богач, Тараса Пержила, Галину Пержило.

Два подружжя та ще одного чоловіка поховали у суботу, 11 березня (фото ЛОР)

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що французька організація ACTED запропонувала матеріальну допомогу родичам загиблих, а також тим людям, чиє житло пошкоджене. На допомогу місцевим жителям прийшли партнери консультативно-координаційних центрів, які безкоштовно допомагають вразливим категоріям населення. Благодійний фонд «Рокада» надав екстрені пакети первинної допомоги при руйнуванні житла.

Нагадаємо, 9 березня під час масованого ракетного удару росіян одна з ракет впала на приватні будинки у селі Велика Вільшаниця, внаслідок чого загинули п’ятеро людей. Також повністю зруйновано два та частково один будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель, майже у 20 оселях позривало дахи, вибиті вікна. Дехто з людей отримали легкі ушкодження.