Російські окупанти будують запасну дорогу на Арабатській стрілці в Херсонської області для перекидання техніки на південь материкової України, повідомив «Центр національного спротиву», створений Силами спецоперацій Збройних сил України.

«Враховуючи, що автошлях через Армянськ стає для росіян небезпечним, ворог будує запасну дорогу через Арабатську стрілку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в планах ворога – розширити шлях на Арабатській стрілці, аби збільшити його пропускну здатність для перекидання техніки на південь материкової України.

У ЦНС додали, що загарбникам допомагає місцевий колаборант, колишній голова Стрілківської сільради Олександр Пономарьов.

«Проте ці плани не змінять кардинально ситуацію на півдні для ворога. А от колаборанту, який наразі переховується в Каховці, доведеться відповісти за злочин згідно з кримінальним кодексом України», - зауважили у «Центрі національного спротиву».

Зазначимо, що на Арабатській стрілці, зокрема, розташовано кілька населених пунктів Генічеського району Херсонщини. Після втрати Херсона окупанти зробили Генічеськ своїм основним містом у регіоні.