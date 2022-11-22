Українська армія увійшла в Херсон 11 листопада

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулася до херсонців із закликом евакуюватися на зимовий період до безпечніших регіонів України – особливо це стосується жінок із дітьми, літніх людей, хворих і маломобільних осіб. Відповідне звернення з переліком способів, як записатися на евакуацію, вона опублікувала увечері в понеділок, 21 листопада.

«Звертаюсь до херсонців. Зокрема, до вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних. З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України», – йдеться в її зверненні.

За словами Ірини Верещук, евакуйованим буде забезпечено безплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами:

записатися особисто в «Пункті незламності», який розташовано на центральній площі Свободи в Херсоні;

зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА за телефоном: (066) 637-49-85 або ж написати у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;

повідомити в чат-бот волонтерської організації Helping to leave;

звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 чи скористатися чат-ботом міністерства.

Нагадаємо, влада закликає жителів деокупованих територій до евакуації через те, що там зруйновано інфраструктуру й людям буде важко пережити зиму.