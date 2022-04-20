У тимчасово окупованому Херсоні російські військові на самовільно встановленому блокпості застрелили мирного жителя, повідомила в середу, 20 квітня, Херсонська обласна прокуратура.

«19 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил рф поблизу самовільно встановлених блокпостів у мікрорайоні ХБК міста Херсона, завдали вогнепальне поранення місцевому мешканцю. Ворожа куля пошкодила чоловіку стегнову артерію, внаслідок чого він помер», – сказано в повідомленні.

Правоохоронці розслідують цей інцидент за статтею «Порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством» КККУ.

Також прокуратура закликала усіх, хто став свідком воєнних злочинів російських нацистів, надсилати їх на спеціально створений для цього сайт.

Як повідомляв ZAXID.NET, зранку в середу, 20 квітня, у Херсоні невідомі вбили проросійського активіста і блогера Валерія Кулешова. На його тілі виявили кілька вогнепальних поранень.