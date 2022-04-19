У Маріуполі росіяни знищили найстаріше підприємство міста – Азовський судноремонтний завод, повідомила у вівторокк, 19 квітня, Маріупольська міська рада.

«Заснований у 1886-му році. Зруйнований у 2022-му», – так міськрада підписала відео зруйнованого заводу.

У Маріупольській міськраді нагадали, що в 1886 році були збудовані механічні майстерні для будівництва морського порту у Зінцевій балці. Саме з цього часу рахується заснування Азовського заводу. Спершу побудували його, а вже потім порт та металургійні заводи.

«Ось так “рускій мір” залишає після себе руїну та смерть. Окупантам не потрібне наше місто та його люди. Їм потрібна лише територія та коридор до Криму. Цю дорогу вони будують на кістках десятків тисяч українців. Тому ніякого відновлення Маріуполя в окупації не буде. Відродження можливе лише під українським прапором», – наголосили у Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, раніше російські нацисти зруйнували у Маріуполі завод «Азовсталь». Тепер вони хочуть штурмувати його будівлю, у якій від російських обстрілів переховуються мирні жителі.