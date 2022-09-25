Російські ЗМІ повідомили про смерть екс-нардепа ВР Олексія Журавка у Херсоні
Колишній «регіонал» загинув внаслідок влучання снаряду в готель у центрі міста
Російські ЗМІ повідомили про смерть двох людей у Херсоні. Один із них, нібито, колишній нардеп Верховної Ради від «Партії регіонів», колаборант Олексій Журавко.
За інформацією видання РБК, Журавко нібито внаслідок влучання снаряду в готель у центрі міста. Окупанти традиційно звинуватили ЗСУ, стверджуючи, що удар по готелю було завдано з РСЗО HIMARS.
Також інформацію про смерть Журавка підтвердили РИА Новости.
Напередодні Журавко оприлюднив відеоролик, на якому він проголосував на «референдумі» в Херсоні.
Фото прінт-скріни відео РИА Новости
Олексій Журавко був членом фракції «Партія регіонів» з 2006 року. Від початку війни підтримував російську агресію проти України. У 2014 втік до Росії, після повномасштабного вторгнення повернувся до Херсону. Напередодні Журавко оприлюднив відеоролик, на якому він проголосував на «референдумі» в Херсоні.
Нагадаємо, у кінці серпня на Херсонщині у власному домі знайшли вбитим депутата-колаборанта Олексія Ковальова.