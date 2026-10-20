ТЦ розташований на вулиці Михайла Грушевського у Дубні

У вівторок, 20 жовтня, росіяни атакували торговельний центр «Епіцентр», що розташований на вулиці Михайла Грушевського у Дубні на Рівненщині. Постраждали троє людей, двох із них госпіталізували.

Про атаку повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. За його словами, на місці влучання виникла пожежа, а продукти горіння активно поширюються навколо. Він закликав жителів навколишніх будинків зачинити вікна.

На місці влучання сильне задимлення (фото Олександра Коваля)

Очільник області не уточнив, який саме торговельний центр атакували. Водночас місцеві телеграм-канали повідомили, що йдеться про «Епіцентр».

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Про рух реактивного безпілотника в напрямку Дубна пресслужба Повітряних сил попереджала об 11:49 20 жовтня. Через кілька хвилин пролунав перший вибух. О 12:55 військові знову повідомили про БпЛА, який рухався курсом на місто. Після цього місцеві жителі повідомили про повторне влучання у ТЦ.

Нагадаємо, 16 жовтня російський безпілотник пошкодив торговельно-розважальний центр «Екватор» на вулиці Кулика і Гудачека в Рівному. Там виникла пожежа, а частина будівлі зазнала значних руйнувань.