Удар був по кладовищу «Нове» на виїзді з міста

У вівторок, 20 жовтня, російський безпілотник атакував кладовище у Рівному, де поховані українські військовослужбовці. Пошкоджено понад 10 могил. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих. Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського», – зазначив Олександр Коваль.

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Секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян уточнив, що зруйновані та пошкоджені пам’ятники на кладовищі «Нове» на виїзді з міста. За його інформацією, працівники комунального підприємства «Спецкомбінат – ритуальна служба» працюють над ліквідацією наслідків.

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«Адміністрація кладовища закликає рівнян перевірити стан могил рідних, похованих у цьому кварталі, аби виявити можливі пошкодження пам’ятників та інших елементів місць поховання», – додав він.

Удень росіяни також вдарили по «Епіцентру» в Дубні. На місці події виникла пожежа. Постраждали троє людей, двох із них госпіталізували.

20 жовтня повітряну тривогу в Рівненському, Сарненському та Вараському районах оголошували пʼять разів, у Дубенському – чотири.