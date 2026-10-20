Російський дрон ударив по кладовищу в Рівному, пошкоджено 10 могил
Місцевих жителів закликають перевірити стан могил рідних
У вівторок, 20 жовтня, російський безпілотник атакував кладовище у Рівному, де поховані українські військовослужбовці. Пошкоджено понад 10 могил. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
«Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих. Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського», – зазначив Олександр Коваль.
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Секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян уточнив, що зруйновані та пошкоджені пам’ятники на кладовищі «Нове» на виїзді з міста. За його інформацією, працівники комунального підприємства «Спецкомбінат – ритуальна служба» працюють над ліквідацією наслідків.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Адміністрація кладовища закликає рівнян перевірити стан могил рідних, похованих у цьому кварталі, аби виявити можливі пошкодження пам’ятників та інших елементів місць поховання», – додав він.
Удень росіяни також вдарили по «Епіцентру» в Дубні. На місці події виникла пожежа. Постраждали троє людей, двох із них госпіталізували.
20 жовтня повітряну тривогу в Рівненському, Сарненському та Вараському районах оголошували пʼять разів, у Дубенському – чотири.