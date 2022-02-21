Російський фондовий ринок у понеділок, 21 лютого, різко впав через зростання геополітичної напруги. Про це повідомляє «РБК» з посиланням на дані торгів Мосбіржі.

Зокрема, індекс Мосбіржі знизився на 7,4%, а індекс РТС – на 8,4%. Видання зазначає, що котирування російських компаній падають через ескалацію ситуації на Донбасі.

У лідерах падіння на російському ринку 21 лютого опинилися акції: VK (-11,7%), «Інтер РАТ» (-11,6%), «Русала» (-10,6%), ПІК (-10,6%) та АЛРОСА (-9,7%).

Хоча ще вранці на торгах спостерігалося зростання: на відкритті основної торгової сесії Індекс Мосбіржі зростав на 1,5%, а РТС – на 2,5%.

Зростання проходило на тлі новини про готовність президента США Джо Байдена зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо не станеться вторгнення в Україну.