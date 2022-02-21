Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила деталі санкцій, з якими Росія зіткнеться, у разі вторгнення в Україну. За її словами, санкції будуть бити по слабких місцях РФ. Про це повідомляє агенція Reuters.

Раніше західні лідери відмовлялися розкривати деталі санкцій, повідомляючи лише про «безпрецедентні за масштабом заходи». Але Урсула фон дер Ляєн уточнила, що Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків і не зможе отримати доступ до основних експортних товарів.

«Санкції будуть накладені на всі товари, які Росії терміново потрібно, щоб модернізувати та диверсифікувати свою економіку, і які ми виробляємо. Їм немає і не може бути заміни», – наголосила вона.

Очільниця Єврокомісії обіцяє, що внаслідок санкцій Росія «в принципі буде відрізана від міжнародних фінансових ринків».

Фон дер Ляєн також зауважила, що слабкістю Росії є її залежність від експорту викопного палива – вона становить дві третини експорту Росії, і половина російського бюджету залежить від цього. Відповідно, частина санкцій будуть присвячені саме цьому сегменту російської економіки.