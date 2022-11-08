Імпорт продукції до РФ впав на 24% через запроваджені Заходом санкції. Про це пише Financial Times із посиланням на дані німецького аналітичного центру.

Зазначається, що санкції, запроваджені західними країнами у відповідь на вторгнення РФ до України, призвели до скорочення російського імпорту майже на чверть.

Так, за підрахунками Кільського інституту світової економіки, у червні, липні та серпні імпорт товарів до Росії був на 24% нижчим у річному обчисленні.

Це відповідає щомісячному дефіциту імпорту у розмірі 4,5 млрд доларів. За даними аналітичного центру, Китай змінив ЄС як головний торговий партнер Росії. Як зазначив глава Kiel Trade Indicator Вінсент Стамер, експорту Китаю недостатньо, щоб компенсувати падіння торгівлі Росії з ЄС.

Це робить спроби РФ замінити імпорт, що скорочується, з Європи все більш важкими.

«Санкції, введені західним альянсом, мабуть, сильно б’ють по російській економіці і помітно обмежують споживчі можливості населення», – зазначив Стамер.

Як експорт, і імпорт російських товарів у жовтні скоротилися на 2,6% і 0,4% у річному обчисленні відповідно.