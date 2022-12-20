Вночі 20 грудня 2022 року російські окупанти обстріляли нафтогазову інфраструктуру Групи «Нафтогаз». Ворожі ракети влучили в один з об'єктів у Харківській області.

Як повідомила прес-служба «Нафтогазу», на місці влучання виникла масштабна пожежа, зараз триває її ліквідація. Постраждалих немає.

«Збитки оцінимо пізніше, після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго залишатиметься вигнанцем на світовій арені», – прокоментував обстріл голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Попередній обстріл об'єктів «Нафтогазу» росіяни здійснили 17 листопада, тоді було пошкоджено газодобувну інфраструктуру «Укргазвидобування» на сході України. Під обстріли потрапили десять об’єктів, які разом забезпечують третину національного видобутку UFгазу.

Також Росія регулярно завдає ракетних ударів по енергетичних об’єктах. Починаючи з 10 жовтня, загарбники здійснили 9 масштабних атак на енергооб’єкти, але, крім того, були й менш масштабні удари.