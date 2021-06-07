Російський опозиціонер втік до України через політичне переслідування
Проти Дмитра Гудкова в Росії порушено кримінальну справу
Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков залишив Росію та поїхав до Києва, щоб уникнути політичного переслідування. Про це сам Гудков повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За словами Гудкова, він вимушений покинути РФ через порушену щодо нього кримінальну справу, яку опозиціонер називає «політичною».
«Під'їжджаю до Києва, де у мене давно заплановані зустрічі і ефіри… Декілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що якщо я не залишу країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, задіяна санкція: вирішити питання Гудкова "будь-яким способом"», – заявив політик.
Гудков переконує, що його рішення підтримане близькими, щодо яких також «надійшла серйозна інформація про загрози та ризики».
Хто такий Дмитро Гудков і за його переслідують в РФ
Дмитро Гудков був головою Партії змін (2018-2020 рр.), депутат Держдуми VI скликання (2011-2016 рр) від партії «Справедлива Росія». Один з небагатьох депутатів, які не голосували за входження окупованого Криму до складу РФ. Також не підтримував низку скандальних законів, які просувала правляча партія «Єдина Росія».
Гудкова затримали 1 червня в рамках кримінальної справи про заподіяння особливо великої майнової шкоди. Також в якості підозрюваної була затримана тітка Гудкова – Ірина Єрмілова.
За даними захисту, у справі йдеться про несплату боргу організацією, яку очолювала Єрмілова, за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках на суму понад 1 млн руб. Потерпілим у справі виступає департамент міського майна Москви – власник приміщення, відзначали адвокати.
Гудков заперечує підозри. Він заявив, що кримінальна справа, за якою він затриманий, стосується фірми його батьків, до якої він не має відношення.