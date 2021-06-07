Дмитро Гудков залишив Росію та поїхав до Києва

Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков залишив Росію та поїхав до Києва, щоб уникнути політичного переслідування. Про це сам Гудков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Гудкова, він вимушений покинути РФ через порушену щодо нього кримінальну справу, яку опозиціонер називає «політичною».

«Під'їжджаю до Києва, де у мене давно заплановані зустрічі і ефіри… Декілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що якщо я не залишу країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, задіяна санкція: вирішити питання Гудкова "будь-яким способом"», – заявив політик.

Гудков переконує, що його рішення підтримане близькими, щодо яких також «надійшла серйозна інформація про загрози та ризики».

Хто такий Дмитро Гудков і за його переслідують в РФ

Дмитро Гудков був головою Партії змін (2018-2020 рр.), депутат Держдуми VI скликання (2011-2016 рр) від партії «Справедлива Росія». Один з небагатьох депутатів, які не голосували за входження окупованого Криму до складу РФ. Також не підтримував низку скандальних законів, які просувала правляча партія «Єдина Росія».

Гудкова затримали 1 червня в рамках кримінальної справи про заподіяння особливо великої майнової шкоди. Також в якості підозрюваної була затримана тітка Гудкова – Ірина Єрмілова.

За даними захисту, у справі йдеться про несплату боргу організацією, яку очолювала Єрмілова, за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках на суму понад 1 млн руб. Потерпілим у справі виступає департамент міського майна Москви – власник приміщення, відзначали адвокати.

Гудков заперечує підозри. Він заявив, що кримінальна справа, за якою він затриманий, стосується фірми його батьків, до якої він не має відношення.