Тігран Кеосаян разом з Маргарітою Сімоньян

У ніч на п’ятницю, 26 вересня, у Москві помер кремлівський пропагандист, режисер та чоловік пропагандистки телеканалу Russia Today Маргаріти Сімоньян Тігран Кеосаян. Про це повідомила сама Сімоньян.

У січні 2025 року Сімоньян повідомила, що він пережив клінічну смерть і перебував в комі. Нещодавно Симоньян розповіла, що Кеосаян досі перебуває в такому стані, а вона проходить лікування від раку.

«Сьогодні Тігран пішов до Творця», – написала Сімоньян.

Тігран Кеосаян помер у віці 59 років. Він був відомий своїми антиукраїнськими висловами, а також сексистськими та расистськими заявами.

Кеосаян вів ток-шоу на російському телебаченні, активно підтримував війну проти України. Він перебував під санкціями ЄС та України, а в 2022 році потрапив до списку персон нон-грата у Вірменії.

У 2022 році Кеосаян одружився з однією з ключових пропагандисток російського телебачення 45-річною Маргарітой Сімоньян. Наразі Сімоньян – головна редакторка телеканалу Russia Today.

У 2008 та 2010 роках Кеосаян пережив два інфаркти міокарда.