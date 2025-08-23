Кирило Вишинський з 2019 року жив в Росії та отримав російське громадянство

У Москві помер російський пропагандист та зрадник з Дніпра Кирило Вишинський. У 2019 році його обміняли на засуджених в Росії українців.

Про смерть Вишинського повідомило пропагандистське агентство «РИА Новости». Зазначимо, до 2018 року Кирило Вишинський працював в незареєстрованій філії агентства в Україні – «РИА Новости Украина».

За даними пропагандистського медіа, Вишинський помер «після тяжкої та тривалої хвороби» у віці 58 років.

Що відомо про Кирила Вишинського

Вишинський – російський пропагандист та зрадник України. У 2014 році він отримав від російської влади медаль міністерства оборони Росії «За повернення Криму» та орден «За заслуги перед Вітчизною» начебто за висвітлення подій в Криму.

У 2018 році Служба безпеки України повідомила Вишинському про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді. А у 2019 році його передали російській стороні в межах обміну полоненими. Згодом його було призначено виконавчим директором агентства «Россия сегодня» під керівництвом Дмітрія Кисельова.

У лютому 2025 року у Вишинського конфіскували нерухомість у Києві та Криму, а також автомобілі та по 100% часток статутному капіталі компанії «Інтерселект» та 100% частки у компанії «Новостком Екперт». У червні 2025 року в дохід держави стягнули понад 10 млн грн Вишинського.