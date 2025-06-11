Вишинський відомий поширенням проросійської пропаганди та підтримкою агресії Росії проти України

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення в дохід держави понад 10 млн грн підсанкційного пропагандиста Кіріла Вишинського. Про це повідомила у середу, 11 червня, пресслужба Міністерства юстиції.

«Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Мін’юсту про застосування до проросійського пропагандиста Кіріла Вишинського санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ “Про санкції”. В дохід держави стягнуто грошові кошти підсанкційної особи на суму понад 10 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Вишинський відомий поширенням проросійської пропаганди та підтримкою агресії Росії проти України. У 2014 році росіяни його нагородили державною відзнакою «За повернення Криму» та орденом «За заслуги перед вітчизною», згодом він отримав російське громадянство.

У 2018 році Служба безпеки України повідомила Вишинському про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді. А у 2019 році його передали російській стороні в межах обміну полоненими. Згодом його було призначено виконавчим директором агентства «Россия сегодня» під керівництвом Дмітрія Кисельова.

24 лютого 2025 року до Вишинського вже було застосовано санкцію у виді стягнення в дохід держави його нерухомості у Києві та Криму, два автомобілі, 100% частки у статутному капіталі компанії «Інтерселект», а також 100% частки у компанії «Новостком Екперт».

Раніше повідомляли, що у червні 2018 року Вишинський відмовився від українського громадянства.